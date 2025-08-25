В Челябинске День города будут праздновать две недели

Главное событие назначено на 13 сентября. В этот день состоится концерт со звёздами. Как пишет «Вечёрка» со ссылкой на администрацию Челябинска, ожидается прибытие как минимум трёх селебрити — исполнителей Валерии, Дмитрия Губерниева и Дмитрия Певцова.