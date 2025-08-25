В Башкирии прошел региональный слет «Хранители истории»

Региональный слет «Хранители истории» состоялся на базе парка «Патриот» в Республике Башкортостан в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Участие в нем приняла команда школьников «Молодая гвардия», представляющая Дюртюлинский район, сообщили в администрации муниципалитета.
Для ребят подготовили насыщенную образовательно-просветительскую программу. Их обучали навыкам, необходимым, например, в работе историка-архивиста, экскурсовода, наставника и медийщика.
«Ребята не только расширили свой кругозор и углубили знания об истории родного края, но и получили бесценный опыт работы в команде, общения с единомышленниками и участия в интересных проектах. Незабываемые впечатления и вдохновение, полученные на слете, непременно станут стимулом для новых достижений в изучении истории своей страны», — поделилась руководитель команды «Молодая гвардия» Алла Валикаева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.