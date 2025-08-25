Создан полимер для эффективной доставки генетических лекарств

«Мы создали двухкомпонентный полимер, который состоит из гиалуроновой кислоты и полилизина. Это давно известное соединение, содержащееся в организме человека и применяемое как противомикробное средство. Проблема его использования в том, что он прочно “хватает” нуклеиновую кислоту и “не отпускает” ее. Мы добавили гиалуроновую кислоту, которая входит в состав соединительной, нервной и эпителиальной тканей организма. Она нейтрализует возможное токсичное воздействие полилизина и помогает ему “отдать” нуклеиновую кислоту внутри клетки», — привели в пресс-службе слова и. о. заведующего кафедрой медицинской химии СПбГУ, доцента университета Виктора Коржикова-Влаха.