Новая премия имени академика Глинки появится в Петербурге с 2027 года

Сегодня, 25 августа, стало известно, что с 2027 года в Петербурге появится новая премия имени академика Константина Глинки в области агробиотехнологий и обеспечения продовольственной безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания города Денис Четырбок.
— Она станет еще одним стимулом для молодежи участвовать в научных проектах. Дополнительно на эти цели Комитету по науке и высшей школе потребуется чуть больше 500 тысяч рублей, — отметил Четырбок.
Парламентарий добавил, что всего комитет каждый год проводит порядка 17 конкурсных мероприятий для молодежи, в которых принимает участие почти 10 тысяч человек. Поддержку таким образом получают свыше 1,7 тысячи стипендиатов и не только.
