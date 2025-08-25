Новая премия имени академика Глинки появится в Петербурге с 2027 года

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что теперь малоимущие и студенческие семьи из Северной столицы могут нанять социальную няню. Такая услуга включает в себя развивающие игры, прогулки, гигиенические процедуры, беседы и чтение. Для этого нужно обратиться в Центр семьи и заключить договор.