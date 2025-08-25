В СЭС заявили, что массовых отравлений арбузами в Ташкенте нет. Но что насчёт умершего ребёнка?

Почему в официальном заявлении СЭС об этом случае не сказано ни слова? Проверяли ли специалисты, действительно ли причиной случившегося стал арбуз? Проводились ли лабораторные анализы? А ведь инцидент произошёл ещё 10 дней назад, 15 августа, то есть времени было достаточно.