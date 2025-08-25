В СЭС заявили, что массовых отравлений арбузами в Ташкенте нет. Но что насчёт умершего ребёнка?

Сообщение было размещено в ответ на появившиеся в соцсетях посты.
«На сегодняшний день никаких сообщений из инфекционных больниц о массовых случаях отравления арбузами среди населения столицы не поступало. Информация о том, что участились случаи отравления арбузами, не соответствует действительности», — говорится в сообщении СЭС.
Специалисты также напомнили гражданам, что не стоит покупать бахчевые продукты, продающиеся вдоль дорог. Рекомендуется приобретать продукцию только в проверенных торговых точках, где соблюдаются санитарные условия.
Но почему молчат о конкретном случае?
Однако заявление вызывает больше вопросов, чем даёт ответов. В социальных сетях активно распространялась информация не о массовых отравлениях, а о конкретном случае: трёх детей доставили в городскую клиническую инфекционную больницу № 4 с острой кишечной инфекцией. Один из них, четырёхлетний мальчик, скончался. Родители утверждают, что незадолго до этого дети ели арбуз.
Почему в официальном заявлении СЭС об этом случае не сказано ни слова? Проверяли ли специалисты, действительно ли причиной случившегося стал арбуз? Проводились ли лабораторные анализы? А ведь инцидент произошёл ещё 10 дней назад, 15 августа, то есть времени было достаточно.
«Массовых» нет — а единичные?
Также вызывает недоумение посыл сообщения. «Массовых отравлений нет», «роста нет» — это, конечно, хорошо. А единичные случаи есть? Если да, то сколько их? Где статистика по количеству обращений, сколько было госпитализаций, скольким детям и взрослым поставлен диагноз «пищевая интоксикация» после употребления арбузов или дынь?
Общество ждёт от СЭС не сухих формулировок, а честной и полной информации. Потому что за каждым таким «единичным случаем» может стоять трагедия, которую можно было бы предотвратить.