В Минкультуры рассказали о создании школ креативных индустрий

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Более пяти миллиардов рублей было выделено из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий, сообщила статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.
«На создание школ креативных индустрий из федерального бюджета выделено более 5 миллиардов рублей», — сказала она на открытии Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур и креативных индустрий «Мы вместе!».
Она отметила, что на сегодняшний день в России существует уже 93 таких школы, с общим числом обучающихся почти 13 тысяч детей, а школы креативных индустрий массово открываются по всей стране при поддержке министерства культуры РФ с 2022 года.
«Всего на создание школ креативных индустрий за 4 года выделено уже 5,4 миллиарда рублей», — добавила замминистра.
Всего до 2030 года планируется создать свыше 240 школ креативных индустрий, в которых смогут обучаться более 20 тысяч подростков, добавила Алексеева.