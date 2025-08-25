Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минкультуры рассказали о создании школ креативных индустрий

Алексеева: на создание школ креативных индустрий выделено 5,4 миллиарда рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Более пяти миллиардов рублей было выделено из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий, сообщила статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

«На создание школ креативных индустрий из федерального бюджета выделено более 5 миллиардов рублей», — сказала она на открытии Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур и креативных индустрий «Мы вместе!».

Она отметила, что на сегодняшний день в России существует уже 93 таких школы, с общим числом обучающихся почти 13 тысяч детей, а школы креативных индустрий массово открываются по всей стране при поддержке министерства культуры РФ с 2022 года.

«Всего на создание школ креативных индустрий за 4 года выделено уже 5,4 миллиарда рублей», — добавила замминистра.

Всего до 2030 года планируется создать свыше 240 школ креативных индустрий, в которых смогут обучаться более 20 тысяч подростков, добавила Алексеева.