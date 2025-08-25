Более тысячи жителей Пензы приняли участие в акции «Островок здоровья»

«Лидирующее место среди выявленных факторов риска занимает избыточная масса тела — 68% (у обследованных пациентов. — Прим. ред.), гиперхолестеринемия выявлена у 42% участников акции. Данные факторы свидетельствуют о том, что не все соблюдают принципы рационального питания, что повышает нагрузку на организм и приводит к отложению в сосудах вредных веществ. Высокие цифры артериального давления были зарегистрированы у 38% обследованных», — отметила врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина.