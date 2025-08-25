Более тысячи жителей Пензы приняли участие в акции «Островок здоровья»

Свыше 1 тыс. жителей Пензы посетили профилактическую акцию «Островок здоровья», которая прошла в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
С пациентами работали специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Все желающие могли измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, проверить уровень глюкозы и холестерина в крови, оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний и другое. Кроме того, врач-дерматолог провел визуальное исследование кожных образований и проконсультировал участников акции. Его площадку посетили 370 человек.
«Лидирующее место среди выявленных факторов риска занимает избыточная масса тела — 68% (у обследованных пациентов. — Прим. ред.), гиперхолестеринемия выявлена у 42% участников акции. Данные факторы свидетельствуют о том, что не все соблюдают принципы рационального питания, что повышает нагрузку на организм и приводит к отложению в сосудах вредных веществ. Высокие цифры артериального давления были зарегистрированы у 38% обследованных», — отметила врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.