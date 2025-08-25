Ричмонд
Собянин: путепровод через пути МЦД-2 начали строить на севере Москвы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Строительство путепровода через пути МЦД-2 началось на севере столицы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Приступаем к строительству путепровода через пути МЦД-2 от улицы 8 Марта до улицы Приорова. Он соединит районы Савеловский и Аэропорт с Коптево. Рядом, в створе улицы Академика Ильюшина, построим подземный переход. Через него пешеходы попадут к Тимирязевскому парку и станции Гражданская МЦД-2», — написал мэр.

Он добавил, что также запланированы реконструкция прилегающих дорог и строительство новых улиц. Там оборудуют остановочные павильоны, дополнительные светофоры, наземные пешеходные переходы. Кроме того, реконструируют участок улицы Приорова на примыкании к улице Космонавта Волкова и построят транспортную одноуровневую круговую развязку на пересечении Большого Коптевского проезда и 2-го Амбулаторного проезда.

«Реализация этого масштабного проекта улучшит транспортное обслуживание Северного [административного] округа, в том числе районов Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский и Коптево. У водителей появятся альтернативные маршруты с выездом на СЗХ и Ленинградское шоссе, а также дополнительная связка между улицей 8 Марта и улицами Космонавта Волкова, Приорова и СЗХ», — констатировал Собянин.

