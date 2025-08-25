Собянин: путепровод через пути МЦД-2 начали строить на севере Москвы

«Приступаем к строительству путепровода через пути МЦД-2 от улицы 8 Марта до улицы Приорова. Он соединит районы Савеловский и Аэропорт с Коптево. Рядом, в створе улицы Академика Ильюшина, построим подземный переход. Через него пешеходы попадут к Тимирязевскому парку и станции Гражданская МЦД-2», — написал мэр.