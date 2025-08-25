Волгоградским рыбакам назвали запретные места на Волге

Им будет установлен запрет на заход в места массового обитания рыб ниже плотины Волжской ГЭС до границы двух северных районов Волгограда — Тракторозаводского и Краснооктябрьского. Также нельзя будет двигаться вдоль правого берега Волги от высоковольтной линии электропередач металлургического завода «Красный Октябрь» до причала элеватора, а также от створа яра Насоныч в трех километрах по течению ниже Райгорода до Ушаковской воложки. Вверх от плотины Волжской ГЭС запрещено движение на 500 метров.