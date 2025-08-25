Волгоградским рыбакам назвали запретные места на Волге

Постановлением, которое вступит в силу уже с 1 сентября, вводится ряд ограничений для любителей рыбной ловли. Правила распространятся на маломерные суда до 20 метров длиной с числом команды и пассажиров до 12 человек, принадлежащие рядовым гражданам, ИП и организациям.
Им будет установлен запрет на заход в места массового обитания рыб ниже плотины Волжской ГЭС до границы двух северных районов Волгограда — Тракторозаводского и Краснооктябрьского. Также нельзя будет двигаться вдоль правого берега Волги от высоковольтной линии электропередач металлургического завода «Красный Октябрь» до причала элеватора, а также от створа яра Насоныч в трех километрах по течению ниже Райгорода до Ушаковской воложки. Вверх от плотины Волжской ГЭС запрещено движение на 500 метров.
Обсуждающие проект горожане разделились надвое: одни сетуют, что больше не половить рыбу, да и просто не отдохнуть на Волге летом. Другие убеждены, что у рыбы должен быть шанс на спокойную жизнь.
Высказаться по поводу данного правового акта можно на сайте комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области в разделе «Проекты нормативных правовых актов Волгоградской области» до 27 августа.