Улицы помыли, кусты подстригли, мусор подмели. Смотрите, как убирали Петербург

Те загрязнения, которая не удалось смыть водой, устраняли с помощью моющего средства. За семь дней на это ушло около 4,5 тысячи литров шампуня. На полигон за неделю вывезли больше 1200 кубометров мусора и почти 1100 тонн пыли.