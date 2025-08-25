Улицы помыли, кусты подстригли, мусор подмели. Смотрите, как убирали Петербург

Для того чтобы дождевая вода быстрее уходила с дорог и тротуаров, было прочищено 2220 патрубков. В дни, когда осадков не было, дорожники проводили влажную уборку улиц, потратив за неделю примерно 8 тысяч «кубов» воды.
Те загрязнения, которая не удалось смыть водой, устраняли с помощью моющего средства. За семь дней на это ушло около 4,5 тысячи литров шампуня. На полигон за неделю вывезли больше 1200 кубометров мусора и почти 1100 тонн пыли.
Во время дождя цветы и трава росли быстрее, а потому городские клумбы также нуждались во внимании. Специалисты подстригли почти 56 тысяч метров живых изгородей. Цветники очищали от сорняков. Также в течение прошедшей недели восстанавливали газоны и дорожки.
На улицах города следят за порядком больше 900 сотрудников и свыше 500 единиц техники.