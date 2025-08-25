Ричмонд
«Мулявин очень просил помочь вернуться на сцену». Лукашенко сказал, как возрождал ансамбль «Песняры»

Лукашенко рассказал о просьбе к нему Владимира Мулявина и спасении «Песняров».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как возрождал ансамбль «Песняры», сообщила пресс-служба президента.

Встречаясь с губернатором Вологодской области России Георгием Филимоновым, белорусский лидер напомнил, как и когда возрождали «Песняров».

В частности, Александр Лукашенко назвал песню, которую ценят и в России, и в Беларуси. И обратил внимание, что благодаря известной песне «Песняров» «Вологда» многие в Беларуси и не только ассоциируют этот российский город, регион и его жителей именно с этой песней.

Глава республики назвал «Песняров» российско-белорусским коллективом, отметив роль, которую играет история его развития в период после распада Советского Союза. Также Лукашенко сказал, как возрождал ансамбль «Песняры».

— Пришлось возрождать этот коллектив. Об этом мало кто сейчас говорит, — указал он.

Белорусский президент добавил, что происходило это в определенный период, когда «процветал национализм в Беларуси».

— Во времена буйного национализма в Беларуси (а все-таки он у нас процветал несколько лет, пару лет до избрания президента) от всего русского, российского пытались тут отказаться некоторые. Отказались и (пытались. — Ред.) общество заставить, — подчеркнул он.

И сказал также, что белорусское общество не восприняло данный посыл.

Лукашенко поделится своими воспоминаниями о Мулявине и «Песнярах». Фото: архив БелТА.

Затем еще Лукашенко вспомнил, что в начале президентства у него были встречи с участниками коллектива, что он был хорошо знаком с Владимиром Мулявиным. Глава страны добавил, что в тот непростой для творчества период Мулявин попросил его о помощи, чтобы вновь вернуться на сцену.

— Мне пришлось часто бывать у «Песняров» в первый и второй год своего президентства, и в подвальном помещении, где они, бедолаги, репетировали. И я помню, как тогда Володя Мулявин меня попросил, очень попросил помочь вернуться обратно на сцену. Конечно, мы сделали все для того, чтобы «Песняры» вернулись, — подытожил президент Беларуси.

Кстати, недавно мы писали, что музыка внука Владимира Мулявина звучит в фильме с Николь Кидман и Антонио Бандерасом: «Искали трек для сцены с вечеринкой».

Тем временем ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.

