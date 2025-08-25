Создано идеальное «хранилище» электронов для систем искусственного фотосинтеза

До настоящего времени этому мешало то, что химикам не удавалось воспроизвести первую ключевую стадию природного фотосинтеза, в рамках которого молекулы хлорофилла поглощают частицы света и высвобождают электроны, которые передаются по цепочке в молекулы из класса хинонов. Они играют роль «хранилища» для этих частиц, которое позволяет транспортировать их в те регионы клетки, где эти электроны используются для расщепления воды и превращение углекислого газа в нутриенты.