Врио замгубернатора Курской области Базаров задержан по делу об укреплениях

Оборонительные сооружения в приграничных регионах РФ начали устанавливать осенью 2022 года. Во время эксплуатации выяснилось, что их установили с нарушениями, они не отвечают заявленным требованиям, а некоторые конструкции даже разрушаются от дождя и снега. В связи с произошедшим начались проверки, которые показали, что чиновники заключали договоры с выгодными им компаниями, а те в свою очередь выполнили некачественную работу. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, некоторые подрядчики все же вернули деньги.