Глеб Никитин побывал на родине отца и матери в день рождения

В этот день он принял участие в богослужении в Покровском храме села Дегунино Старицкого района, где состоялась Божественная литургия. Службу возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Ему сослужили архимандрит Силуан (Конев), избранный епископом Ржевским и Торопецким, а также духовенство из Твери и Старицы. Перед началом литургии архипастыря у входа в храм встретили игумен Дамаскин (Леонов), настоятель Старицкого Свято-Успенского монастыря, и Глеб Никитин.
Хор Старицкого монастыря под управлением Сергея Богданова исполнил богослужебные песнопения. После чтения Евангелия к прихожанам с проповедью обратился игумен Дамаскин.
По окончании службы митрополит Амвросий поздравил всех с воскресным днем, а Глеба Никитина — с днем рождения. В дар губернатору передали торт, испеченный сестрами Житенного женского монастыря из Осташкова.
«Этого храма, конечно, не было, если бы не родина родителей Глеба Сергеевича. Сегодня особенный день — день Вашего рождения. Сегодня за Литургией мы молились о вас, о ваших родителях, о владыке митрополите Нижегородском Георгии, который принимал самое непосредственное участие в воссоздании этого храма», — сказал он.
В ответ Глеб Никитин поблагодарил владыку и преподнес в дар храму Казанскую икону Божией Матери, написанную в Нижнем Новгороде.
В этот же день митрополит Амвросий посетил село Родня, где продолжается восстановление Успенской церкви. Там он совершил чин освящения пяти крестов, предназначенных для куполов храма.
На освящении присутствовали местные жители, гости, среди которых был Глеб Никитин с семьей. Богослужебное пение вновь исполнил хор Старицкого монастыря и клирики кафедрального собора Твери.
В завершение митрополит поздравил всех собравшихся с важным событием и поблагодарил всех, кто трудится над возрождением святыни. После этого архипастырь с рабочим визитом посетил Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь.
Интересно, что на сайте Тверской епархии опубликовано фото, где Глеб Никитин сидит за рулем «копейки», а на пассажирском сидении — митрополит. Но подробности поездки не указаны.