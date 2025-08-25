В Курской области обновили участок трассы Щигры — Защитное

«Еще один участок автомобильной дороги в Щигровском районе стал комфортнее и безопаснее. Уверен, что это окажет положительное влияние на экономическое развитие как вышеуказанного района, так и всего региона в целом», — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Замараев.