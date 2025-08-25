В Курской области обновили участок трассы Щигры — Защитное

Участок межмуниципальной автодороги Щигры — Защитное в Курской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном комитете автодорог.
Протяженность обновленного отрезка составляет 4,5 км. Он проходит по территории Щигровского муниципального района. На участке специалисты заменили асфальтовое покрытие проезжей части и привели в порядок обочины. В завершение нанесли разметку и установили знаки.
«Еще один участок автомобильной дороги в Щигровском районе стал комфортнее и безопаснее. Уверен, что это окажет положительное влияние на экономическое развитие как вышеуказанного района, так и всего региона в целом», — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Замараев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.