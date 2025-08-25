Урожай арбузов пострадал в Воронежской области из-за непогоды

БК проблемам привели неблагоприятные погодные условия весной и летом, о чем фермеры рассказали изданию «Вести Воронеж».
В 2025 году наши аграрии приступили к сбору арбузов на три недели позже, чем обычно. По словам владельцев угодий, плоды пострадали из-за весенних ливней и летних холодов. В итоге вместо 12 килограммов арбуз сейчас весит 7−8.
Тем не менее покупатели готовы приобретать воронежские арбузы. На полях выстроилась очередь из оптовых покупателей. За день рабочие грузят по несколько фур. Скупщики берут любые плоды — и большие, и маленькие.
