Урожай арбузов пострадал в Воронежской области из-за непогоды

Бахчеводы Воронежской области в этом сезоне сетуют на неудавшийся урожай арбузов.

Источник: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

БК проблемам привели неблагоприятные погодные условия весной и летом, о чем фермеры рассказали изданию «Вести Воронеж».

В 2025 году наши аграрии приступили к сбору арбузов на три недели позже, чем обычно. По словам владельцев угодий, плоды пострадали из-за весенних ливней и летних холодов. В итоге вместо 12 килограммов арбуз сейчас весит 7−8.

Тем не менее покупатели готовы приобретать воронежские арбузы. На полях выстроилась очередь из оптовых покупателей. За день рабочие грузят по несколько фур. Скупщики берут любые плоды — и большие, и маленькие.

Ранее «МК в Воронеже» писал, что более 77% воронежской пшеницы нового урожая пригодно для употребления в пищу.