В Омске владельцы «самокатной» фирмы заплатят штраф за аварию с участием их транспорта

Компания ВУШ«, как законный владелец электросамоката, не доказал в суде правомерность передачи своего транспортного средства несовершеннолетней. По итогу, омский областной суд взыскал с “ВУШ” в пользу истца ущерб, причиненный в результате ДТП в сумме 66,5 тысяч рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции (город Кемерово) определение Омского областного суда оставила без изменения, кассационную жалобу ООО “ВУШ” — без удовлетворения, говорится в сообщении ведомства.