В Омске владельцы «самокатной» фирмы заплатят штраф за аварию с участием их транспорта

Областной суд взыскал в пользу омича компенсацию за поврежденный автомобиль с владельца сервиса по аренде самокатов. ООО «ВУШ» придется заплатить 66,5 тысяч рублей за ДТП с участием их транспорта, сообщает телеграм-канал «Суды Омской области».
Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 июня 2023 года. 17-летняя омичка на арендованном самокате WHOOSH не уступила дорогу автомобилю Hyundai и врезалась в него. В результате происшествия автомобилю причинены механические повреждения. Судом была установлена причинно-следственная связь между действиями ООО «ВУШ», как собственника источника повышенной опасности, и наступившими последствиями в виде причинения вреда имуществу омича.
Компания ВУШ«, как законный владелец электросамоката, не доказал в суде правомерность передачи своего транспортного средства несовершеннолетней. По итогу, омский областной суд взыскал с “ВУШ” в пользу истца ущерб, причиненный в результате ДТП в сумме 66,5 тысяч рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции (город Кемерово) определение Омского областного суда оставила без изменения, кассационную жалобу ООО “ВУШ” — без удовлетворения, говорится в сообщении ведомства.