Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске владельцы «самокатной» фирмы заплатят штраф за аварию с участием их транспорта

Ущерб кикшеринговой компании нанесла 17-летняя омича, врезавшись на арендованном самокате в автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

Областной суд взыскал в пользу омича компенсацию за поврежденный автомобиль с владельца сервиса по аренде самокатов. ООО «ВУШ» придется заплатить 66,5 тысяч рублей за ДТП с участием их транспорта, сообщает телеграм-канал «Суды Омской области».

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 июня 2023 года. 17-летняя омичка на арендованном самокате WHOOSH не уступила дорогу автомобилю Hyundai и врезалась в него. В результате происшествия автомобилю причинены механические повреждения. Судом была установлена причинно-следственная связь между действиями ООО «ВУШ», как собственника источника повышенной опасности, и наступившими последствиями в виде причинения вреда имуществу омича.

Компания ВУШ«, как законный владелец электросамоката, не доказал в суде правомерность передачи своего транспортного средства несовершеннолетней. По итогу, омский областной суд взыскал с “ВУШ” в пользу истца ущерб, причиненный в результате ДТП в сумме 66,5 тысяч рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции (город Кемерово) определение Омского областного суда оставила без изменения, кассационную жалобу ООО “ВУШ” — без удовлетворения, говорится в сообщении ведомства.