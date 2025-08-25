Две футболистки из Новосибирска получили тяжелые травмы в матче с «Кузбассом»

В игре чемпионата СФО и ДВО по мини-футболу 7×7 в Бердске капитан новосибирской команды сломала ногу, а еще одна спортсменка получила разрыв ахилла.
24 августа в Бердске состоялся матч чемпионата СФО и ДВО среди женских команд по мини-футболу в формате 7×7 между «Динамо. Москва» (Новосибирская область) и «Кузбассом». Игра завершилась со счетом 1:1, но для новосибирской команды она обернулась серьезными потерями, пишет Сиб.фм.
Как рассказал спонсор клуба Сергей Бородин, матч оказался крайне жестким из-за состава соперников:
«Несмотря на название, наша команда собрана из спортсменок Новосибирской области. Пять девушек из “Кузбасса” тоже наши спортсменки, просто они выступают за другой регион. Отсюда и принципиальная борьба, с множеством силовых приемов».
В результате капитан команды получила перелом ноги, еще одна футболистка разрыв ахиллова сухожилия. Обе спортсменки были госпитализированы и готовятся к операции. Спонсор пообещал финансовую поддержку: за каждую пострадавшую выплатят по 75 тысяч рублей.
По итогам соревнований в финал всероссийского чемпионата вышли команды из Улан-Удэ и Кузбасса.