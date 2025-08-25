Ричмонд
В центре Иркутска ограничат продажу алкоголя 7 сентября

Запрет связан с торжественным открытием Дней русской духовности и культуры «Сияние России».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

7 сентября в центре Иркутска будет действовать временное ограничение на розничную продажу алкоголя. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, это связано с проведением масштабного праздника — торжественного открытия Дней русской духовности и культуры «Сияние России».

— Запрет будет действовать в два этапа. Сначала, с 8 утра и до 11 дня, он коснется площади графа Сперанского. Затем, с 11:00 и до 17:00, переместится в сквер имени Кирова, — говорится в сообщении администрации.

Под ограничения попадут все магазины и торговые точки, расположенные непосредственно на территориях проведения праздника, а также в радиусе ста метров от них. Важное уточнение: запрет не затронет кафе, рестораны и другие заведения общественного питания. Они будут работать в обычном режиме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске в дачном поселке заметили следы медведя.