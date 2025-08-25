Хоценко объявил о старте приема документов на стипендию для талантливой молодежи Омской области

В Омской области стартовал прием заявок на именную стипендию Губернатора, предназначенную для студентов, проявивших выдающиеся успехи в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Размер ежемесячной выплаты составляет 3 тысячи рублей, а начисление начинается с 1 сентября текущего года.
Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул, что поддержка талантливой молодежи, выбравшей для обучения омские университеты, остается одним из ключевых направлений региональной политики. Стипендия призвана мотивировать выпускников школ продолжать свое образование в регионе, сохраняя высокие стандарты академических достижений.
Для получения стипендии необходимо выполнить ряд условий: окончить школу в Омской области, стать победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и поступить на очное отделение одного из вузов региона. Выплата назначается на весь период обучения в университете.
Документы принимаются до 15 сентября 2025 года. Для оформления стипендии требуется предоставить пакет документов, включающий заявление с реквизитами счета, копию паспорта, диплом победителя или призера олимпиады, а также выписку из приказа о зачислении в вуз.
Заявления можно подать по адресу: проспект Комарова, 2. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8−909−537−58−06 или электронной почте: opetrova@mno.omskportal.ru.
Стипендия Губернатора не только поддерживает одаренных студентов материально, но и подчеркивает важность развития образования и науки в регионе.