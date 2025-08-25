Красота с побочными эффектами: в Узбекистане растёт число жалоб на косметологов, Минздрав готовит документ, чтобы «почистить» рынок

Пилинги, чистка кожи, инъекции ботокса, мезотерапия, лазерная эпиляция и другие эстетические вмешательства стали доступными буквально «на каждом углу» — что, к сожалению, обернулось тревожной тенденцией.
Жительницы Узбекистана активно пользуются услугами таких «мастеров», не задумываясь о рисках. Впрочем, последствия не заставляют себя ждать: участились жалобы на осложнения и побочные эффекты после непрофессиональных процедур. Всё больше женщин публикуют в соцсетях истории о том, как, пытаясь устранить несовершенства кожи, они получили не красоту, а новые проблемы.
Кто имеет право?
Согласно официальным данным Минздрава, в Узбекистане всего 147 негосударственных медицинских организаций имеют лицензию на оказание медицинской косметологии, из них 94 расположены в Ташкенте. Однако, если прибавить к ним салоны красоты и частные кабинеты, не имеющие медицинского статуса, — эта цифра вырастет в разы.
Несмотря на это, многие салоны и частные «косметологи» продолжают работать на основании сомнительных сертификатов или без них вовсе. Как показали проверки, наибольшее количество жалоб связано именно с деятельностью таких нелицензированных специалистов. Проблемы возникают из-за непонимания основ анатомии, использования несертифицированных препаратов, а иногда — из-за банального отсутствия базовых гигиенических навыков.
Легально, но без контроля.
По словам Улугбека Сабирова, директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматовенерологии и косметологии, основная проблема заключается в том, что многие косметологи зарегистрированы как индивидуальные предприниматели или самозанятые. Формально они работают «в белую», но поскольку не являются врачами, их деятельность не попадает под контроль Министерства здравоохранения.
В медицинских учреждениях с лицензией подобных инцидентов выявлено не было: уровень ответственности, квалификации и проверок здесь значительно выше. Именно поэтому Минздрав разрабатывает новое положение о порядке оказания медицинских косметологических услуг, которое будет регулировать как деятельность самих врачей-косметологов, так и медицинских учреждений, оказывающих подобные услуги.
Что делать потребителю?
Учитывая рост числа обращений, Министерство здравоохранения официально предупреждает граждан: если вы хотите получить качественную и безопасную косметологическую услугу, обращайтесь только в государственные медицинские учреждения или частные клиники, имеющие лицензию на медицинскую деятельность в области косметологии.
Цена ошибки здесь может быть слишком высокой — речь идёт не только о красоте, но и о здоровье, а иногда и о жизни. Поэтому, прежде чем сесть в кресло к «мастеру по инъекциям», стоит задать главный вопрос: а врач ли он вообще?