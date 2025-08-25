В станице Старокорсунской в Краснодаре построят детский сад на 240 мест

В новом детском саду разместят десять групповых ячеек для воспитанников от 1,5 года до 7 лет. В каждой обустроят игровые и спальные комнаты, буфеты, раздевалки и санузлы. Кроме того, в учреждении предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок и постирочная. Также по проекту облагородят прилегающую территорию. Там сделают зону для активного отдыха с индивидуальными площадками для ребят разного возраста. На участке смонтируют теневые навесы, скамейки, урны и современное игровое оборудование. Рядом с группами для малышей организуют место для хранения колясок.