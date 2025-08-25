В станице Старокорсунской в Краснодаре построят детский сад на 240 мест

Детский сад на 240 мест возведут в станице Старокорсунской города Краснодара в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в краевом департаменте строительства.
Учреждение появится на улице Вознесенской. Его общая площадь составит более 5 тыс. кв. м. Сейчас специалисты возводят само здание.
В новом детском саду разместят десять групповых ячеек для воспитанников от 1,5 года до 7 лет. В каждой обустроят игровые и спальные комнаты, буфеты, раздевалки и санузлы. Кроме того, в учреждении предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок и постирочная. Также по проекту облагородят прилегающую территорию. Там сделают зону для активного отдыха с индивидуальными площадками для ребят разного возраста. На участке смонтируют теневые навесы, скамейки, урны и современное игровое оборудование. Рядом с группами для малышей организуют место для хранения колясок.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.