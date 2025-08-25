В Иркутске состоится чемпионат по приготовлению десертов

«Хочется, чтобы в рамках кулинарного конкурса, мы нашли уникальные решения и раскрыли вкус локальных десертов, которые будут отражать колорит именно нашего региона. Дополнительно, мы сможем выявить лучшие кадры среди кондитеров, выстроить систему мотивации и обмена опытом. В рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство” мы формируем не только кадровый резерв, но и выстраиваем планы по усовершенствованию системы наставничества, которая способная сохранять традиции и передавать лучшие практики», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.