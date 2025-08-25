В Иркутске состоится чемпионат по приготовлению десертов

Ведущие отельеры, рестораторы, поставщики профессионального оборудования и продуктов соберутся на одной площадке, чтобы обменяться опытом, обсудить тренды и тенденции индустрии и сформировать курс на развитие HoReCa-индустрии в регионе.
Как сообщает пресс-служба Правительства региона, за два дня работы выставки каждый сможет познакомиться с тематическими локациями, их будет более 60-ти, посетить образовательную программу от экспертного сообщества, поучаствовать в дегустация блюд и тестировании профессионального оборудования, мастер-классах от шеф-поваров и бренд-шефов, узнать секреты гостеприимства и ресторанного бизнеса у ведущих управленцев страны.
Особенностью мероприятия в 2025 году является конкурс профессиональных кондитеров, поддержанный Правительством Иркутской области в рамках развития гастрономической индустрии Приангарья. Соревнование продлится два дня: в первый день в борьбе сойдутся профессиональные шеф-кондитеры, работающие на предприятиях питания, студенты, обучающиеся по направлениям поварского и кондитерского дела, во второй — представители кондитерских.
«Хочется, чтобы в рамках кулинарного конкурса, мы нашли уникальные решения и раскрыли вкус локальных десертов, которые будут отражать колорит именно нашего региона. Дополнительно, мы сможем выявить лучшие кадры среди кондитеров, выстроить систему мотивации и обмена опытом. В рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство” мы формируем не только кадровый резерв, но и выстраиваем планы по усовершенствованию системы наставничества, которая способная сохранять традиции и передавать лучшие практики», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.