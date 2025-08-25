Военные Литвы проводят учения вблизи границы с Беларусью

В Литве у границы с Беларусью начались военно-полевые тактические учения, сообщает Sputnik Беларусь.
Военные учения «Храбрый грифон» (Brave Griffin 25-II) проводятся на территории Литвы вблизи границы Гродненской областью. В Минобороны Литвы заявили, что в учениях будут участвовать примерно 500 военнослужащих бригады «Жемайтия» и ее подразделений.
В ведомстве сказали, что целью учений станет проверка передислокации штабов и подразделений, оценка готовности подразделений к бою и порядка развертывания командных пунктов и пунктов связи. Кроме того, литовские военные проведут тактический марш, чтобы продемонстрировать мобильность бригад.
Также в Минобороны Литвы сказали, что во время учений будут перемещать военную технику и военнослужащих с оружием.
Учения продлятся по 29 августа включительно.
Тем временем военный эксперт заявил, что Беларуси нужна космическая группировка для отслеживания целей на 5000 километров.
А глава Госкомвоенпрома сказал, что Беларусь с опережением работает над пусковой установкой для комплекса «Орешник».