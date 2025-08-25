Военные Литвы проводят учения вблизи границы с Беларусью

В ведомстве сказали, что целью учений станет проверка передислокации штабов и подразделений, оценка готовности подразделений к бою и порядка развертывания командных пунктов и пунктов связи. Кроме того, литовские военные проведут тактический марш, чтобы продемонстрировать мобильность бригад.