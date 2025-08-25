Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль «ПРОСВЕТ» 2025 в Перми. Полная программа мероприятий

Событие пройдёт с 29 по 31 августа.

Источник: пресс-служба фестиваля «Просвет»

С 29 по 31 августа в Перми пройдёт фестиваль «ПРОСВЕТ». Посетители фестиваля смогут увидеть инсталляции и маппинг-шоу, а также посетить гастрономические, музыкальные и образовательные программы. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.

Завод Шпагина (ул. Советская, 1А).

С 29 по 31 августа на территории арт-пространства будут представлены инсталляции «Hello bubble» от медиахудожника и дизайнера Антона Максевича, «Сад света» от LYM ART, а также «DUO» от мультимедийной студии formate совместно с художником Blagodetelev.

29 августа.

15:00 ​​Встреча с авторами пермских и федеральных медиаарт-проектов «Как природа становится художественным полотном». Среди участников: Аника Рик, кураторская группа «Край», со-куратор фестиваля современного творчества «МОНУМЕНТ АРТ», куратор и менеджер событий в сфере граффити и стрит-арта Евгений Мальцев, медиахудожник Костя Дьячков, сооснователь студии SPLACES.STUDIO Андрей Шибанов, куратор SPLACES.STUDIO, куратор специальных проектов Центра Art & Science Университета ИТМО Христина Отс, креативный директор LYM, сооснователь LYM ART Надин Захарова, руководитель концепт-студии Formate, основатель и куратор международного фестиваля медиаискусства НУР Рашид Османов.

16:30 Фестивали мультимедиа искусства — взгляд художника. Творческая встреча с художниками и организаторами фестиваля «ПРОСВЕТ».

30 августа.

14:00 «Зелёное кольцо» Перми: как сделать «пермский Арбат» в лесу и какое будущее у проекта. Спикер — начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Перми, кандидат географических наук Дмитрий Андреев.

15:30 Городские парки как полотно для медиахудожников. Открытый диалог между медиахудожниками и экологическим сообществом: как найти баланс между людьми, экологией и технологиями. Среди участников: сооснователь студии SPLACES.STUDIO Андрей Шибанов и куратор SPLACES.STUDIO, куратор специальных проектов Центра Art & Science Университета ИТМО Христина Отс.

20:00 — 01:00 Мультимедиа вечеринка «ПРОСВЕТ: РАДИ МИРА И ЛЮБВИ» (18+), на которой выступят триединство исследователей-медиахудожников Holyprism (20:00), электронщица Ishome (22:00), композитор Nikola Melnikov (23:00) и диджей Izhevski (00:00). Вход платный. Подробнее на сайте мероприятия.

31 августа.

13:00 «Сад соловьёв»: как заброшенные дачи стали известным федеральным проектом. Спикер — координатор проекта «Сад соловьёв в долине реки Уинки» Надежда Баглей.

14:00 Открытый микрофон «ПРОСВЕТ 2025: как это было».

На все образовательные программы необходима предварительная регистрация.

Театр оперы и балета (ул. Петропавловская, 25А).

С 20:00 до 23:00 29 — 31 августа будут представлены следующие инсталляции: METAPHORA (Москва), formate (Казань), SASHA KOJJIO & Alisa Davydova (Испания, Барселона), Valerii Bykovskii (Владивосток), PSI (Санкт-Петербург), Александр Миндрин (Тула), TREHMER (Москва), InMiYa (Череповец), PRORVA (Санкт-Петербург), MediaVS & WILDWORLDSOFVAVA (Пермь), Nicolas Milkorva (Франция), Sasha Portnov / Mind Vision (Москва).

Долина реки Егошиха (ул. Разгуляй).

29 — 31 августа.

12:00 — 23:00 NIDUM / Splaces Studio.

12:00 — 23:00 Florpass / Panterra.

Долина реки Егошиха (ул. Революции).

29 — 31 августа.

20:00 — 23:00 ЖИВАЯ ТРОПА / Lite Light.

Кроме того, в пермских ресторанах с 18 по 31 августа действует гастрономическая программа фестиваля «ПРОСВЕТ». 16 заведений города подготовили 80 специальных сетов, блюд и напитков.