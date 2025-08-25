Фестиваль «ПРОСВЕТ» 2025 в Перми. Полная программа мероприятий

С 29 по 31 августа в Перми пройдёт фестиваль «ПРОСВЕТ». Посетители фестиваля смогут увидеть инсталляции и маппинг-шоу, а также посетить гастрономические, музыкальные и образовательные программы. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.
Завод Шпагина (ул. Советская, 1А).
С 29 по 31 августа на территории арт-пространства будут представлены инсталляции «Hello bubble» от медиахудожника и дизайнера Антона Максевича, «Сад света» от LYM ART, а также «DUO» от мультимедийной студии formate совместно с художником Blagodetelev.
29 августа.
15:00 Встреча с авторами пермских и федеральных медиаарт-проектов «Как природа становится художественным полотном». Среди участников: Аника Рик, кураторская группа «Край», со-куратор фестиваля современного творчества «МОНУМЕНТ АРТ», куратор и менеджер событий в сфере граффити и стрит-арта Евгений Мальцев, медиахудожник Костя Дьячков, сооснователь студии SPLACES.STUDIO Андрей Шибанов, куратор SPLACES.STUDIO, куратор специальных проектов Центра Art & Science Университета ИТМО Христина Отс, креативный директор LYM, сооснователь LYM ART Надин Захарова, руководитель концепт-студии Formate, основатель и куратор международного фестиваля медиаискусства НУР Рашид Османов.
16:30 Фестивали мультимедиа искусства — взгляд художника. Творческая встреча с художниками и организаторами фестиваля «ПРОСВЕТ».
30 августа.
14:00 «Зелёное кольцо» Перми: как сделать «пермский Арбат» в лесу и какое будущее у проекта. Спикер — начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Перми, кандидат географических наук Дмитрий Андреев.
15:30 Городские парки как полотно для медиахудожников. Открытый диалог между медиахудожниками и экологическим сообществом: как найти баланс между людьми, экологией и технологиями. Среди участников: сооснователь студии SPLACES.STUDIO Андрей Шибанов и куратор SPLACES.STUDIO, куратор специальных проектов Центра Art & Science Университета ИТМО Христина Отс.
20:00 — 01:00 Мультимедиа вечеринка «ПРОСВЕТ: РАДИ МИРА И ЛЮБВИ» (18+), на которой выступят триединство исследователей-медиахудожников Holyprism (20:00), электронщица Ishome (22:00), композитор Nikola Melnikov (23:00) и диджей Izhevski (00:00). Вход платный. Подробнее на сайте мероприятия.
31 августа.
13:00 «Сад соловьёв»: как заброшенные дачи стали известным федеральным проектом. Спикер — координатор проекта «Сад соловьёв в долине реки Уинки» Надежда Баглей.
14:00 Открытый микрофон «ПРОСВЕТ 2025: как это было».
На все образовательные программы необходима предварительная регистрация.
Театр оперы и балета (ул. Петропавловская, 25А).
С 20:00 до 23:00 29 — 31 августа будут представлены следующие инсталляции: METAPHORA (Москва), formate (Казань), SASHA KOJJIO & Alisa Davydova (Испания, Барселона), Valerii Bykovskii (Владивосток), PSI (Санкт-Петербург), Александр Миндрин (Тула), TREHMER (Москва), InMiYa (Череповец), PRORVA (Санкт-Петербург), MediaVS & WILDWORLDSOFVAVA (Пермь), Nicolas Milkorva (Франция), Sasha Portnov / Mind Vision (Москва).
Долина реки Егошиха (ул. Разгуляй).
29 — 31 августа.
12:00 — 23:00 NIDUM / Splaces Studio.
12:00 — 23:00 Florpass / Panterra.
Долина реки Егошиха (ул. Революции).
29 — 31 августа.
20:00 — 23:00 ЖИВАЯ ТРОПА / Lite Light.
Кроме того, в пермских ресторанах с 18 по 31 августа действует гастрономическая программа фестиваля «ПРОСВЕТ». 16 заведений города подготовили 80 специальных сетов, блюд и напитков.