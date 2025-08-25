Международный диктант по финансовой безопасности стартует 1 сентября

Проверить свои знания в области финансовой безопасности можно, приняв участие в международном диктанте, который стартует 1 сентября. Об этом сообщили в Центре межолимпиадной подготовки школьников и студентов на базе Физического института имени П. Н. Лебедева (ФИАН) Российской академии наук.
Организаторы подготовили 20 интерактивных вопросов. Они посвящены актуальным темам, связанным с мошенническими схемами и правилами цифровой гигиены. Каждый участник после прохождения онлайн-теста получит именной сертификат. При этом набравшим 90 и более баллов вручат дипломы победителей. Пройти диктант можно будет по ссылке.
«Современные школьники живут в цифровом мире, и наша задача — не просто рассказать им об опасностях, а научить их видеть. Международный диктант — это, можно сказать, интерактивный тренажер для ума. Он в доступной, почти игровой форме помогает сформировать два ключевых навыка — осознанную цифровую гигиену и критическое мышление. Это лучшая “прививка для иммунитета” от мошенников, которые сегодня все чаще и чаще вовлекают в свои преступные схемы именно молодежь. В ходе решения заданий диктанта школьник не просто получает оценку, он учится задавать правильные вопросы и распознавать угрозы до того, как они станут проблемой», — отметила руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов на базе ФИАН Марина Шемякина.
