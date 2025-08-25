Ричмонд
В селе Евпраксино Астраханской области построят тротуар на улице Ленина

Его протяженность составит свыше 1 километра.

Пешеходную зону на центральной улице Ленина в селе Евпраксино Астраханской области построят в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Приволжского муниципального района.

Протяженность тротуара составит свыше 1 км. Отметим, что по всему периметру улицы расположены жилые дома и социальные объекты. По этой причине создание пешеходной зоны позволит обеспечить комфортный доступ жителей к ним. По проекту дорожки будут соединяться с фельдшерско-акушерским пунктом, зданием сельской администрации и учреждениями культуры.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.