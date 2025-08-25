В селе Евпраксино Астраханской области построят тротуар на улице Ленина

Протяженность тротуара составит свыше 1 км. Отметим, что по всему периметру улицы расположены жилые дома и социальные объекты. По этой причине создание пешеходной зоны позволит обеспечить комфортный доступ жителей к ним. По проекту дорожки будут соединяться с фельдшерско-акушерским пунктом, зданием сельской администрации и учреждениями культуры.