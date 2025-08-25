Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создан метод диагностики редкого заболевания легких по составу выдыхаемого воздуха

Методика будет наиболее перспективна для наблюдения за течением болезни и оценки эффективности терапии.

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разработали метод диагностики редкого заболевания легких — лимфангиолейомиоматоза (ЛАМ), основанный на анализе специфических соединений, впервые обнаруженных в выдыхаемом пациентом воздухе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Специалисты Сеченовского университета разработали неинвазивный метод диагностики ЛАМ — редкого заболевания легких, сопровождающееся разрушением легочной ткани, нарушением дыхания и застоем лимфатической жидкости. Впервые в мировой практике им удалось выявить специфические соединения в выдыхаемом воздухе, которые отражают тяжесть болезни и могут использоваться для оценки риска осложнений», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, новый подход ученых основан на анализе летучих органических соединений в выдыхаемом воздухе с помощью протонной масс-спектрометрии. «Впервые показано, что метод, основанный на анализе выдыхаемого воздуха, позволяет не просто выявлять заболевание, но и предсказывать его осложнения. Это открывает возможности для раннего вмешательства и персонализированного наблюдения за пациентами», — пояснил научный сотрудник Института персонализированной кардиологии Артемий Силантьев.

Ученые полагают, что методика будет наиболее перспективна для наблюдения за течением болезни и оценки эффективности терапии. Кроме того, как отмечается в сообщении, метод можно будет применять не только в пульмонологии, но и в кардиологии, онкологии, эндокринологии и гастроэнтерологии.

Работа поддержана грантом РНФ, результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.