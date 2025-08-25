Ричмонд
Путин обсудил с Григоренко борьбу с мошенничеством и развитие Госуслуг

Путин провел встречу с вице-премьером РФ Григоренко.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

На ней обсуждалось развитие портала госуслуг и внедрение цифровых решений в госсекторе. Отдельное внимание было уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.

Среди сфер, которые в качестве вице-премьера курирует Григоренко, — цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта (ИИ).

