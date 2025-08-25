В России представили новый «золотой стандарт» наблюдения на выборах

«Передо мной целый ряд наших “золотых стандартов”. Ежегодно мы их обновляем, я бы даже сказал, целая россыпь. Есть и стандарт по общественному наблюдению территориальной избирательной комиссии, чек-лист для приграничных регионов. Мы прекрасно понимаем, что там не очень простая ситуация в связи с тем, что сейчас есть специальная военная операция, с тем, что есть нападения украинские на наши регионы… Прекрасно готовы к выборам (приграничье — ред.), и прекрасно готовы наши Общественные палаты к наблюдению», — сказал Григорьев в ходе расширенного заседания Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием.