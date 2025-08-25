Путин обсудил с Григоренко развитие портала Госуслуг

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко обсудил вопросы развития портала госуслуг и внедрения цифровых решений в госсекторе, отдельное внимание было уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками, сообщила пресс-служба Кремля.
