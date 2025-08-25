Ричмонд
Путин обсудил с Григоренко развитие портала Госуслуг

Путин обсудил с Григоренко развитие портала Госуслуг и цифровые решения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко обсудил вопросы развития портала госуслуг и внедрения цифровых решений в госсекторе, отдельное внимание было уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент провёл встречу с заместителем председателя правительства — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко. Обсуждалось развитие портала госуслуг и внедрение цифровых решений в госсекторе. Отдельное внимание уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.

