Минувшей ночью омичка сшибла своим автомобилем самокатчика

Сообщение о ДТП с участием автомобиля и электросамоката поступило сотрудникам полиции 25 августа в 03:20 часов. Омичка за рулем автомобиля «Хендай Солярис», при выезде с улицы Щербанева на улицу Гагарина, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с электросамокатом, на котором передвигался мужчина 1984 г.р. С полученными травмами он доставлен в медицинское учреждение.