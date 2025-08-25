Ричмонд
Минувшей ночью омичка сшибла своим автомобилем самокатчика

Решивший прокатиться с ветерком на электросамокате по автомобильной дороге мужчина, по итогу оказался на больничной койке.

Источник: Комсомольская правда

Печально закончилась ночная езда 41-летнего омича на арендованном самокате по автомобильной дороге в центре города. Попав под машину, он был госпитализирован. Информацией поделился сегодня, 25 августа, телеграм-канал «Омская полиция».

Сообщение о ДТП с участием автомобиля и электросамоката поступило сотрудникам полиции 25 августа в 03:20 часов. Омичка за рулем автомобиля «Хендай Солярис», при выезде с улицы Щербанева на улицу Гагарина, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с электросамокатом, на котором передвигался мужчина 1984 г.р. С полученными травмами он доставлен в медицинское учреждение.