Полицию Алматы переводят на усиленный режим: стали известны причины

В Алматы полиция перешла на усиление перед матчем Лиги чемпионов «Кайрат» — «Селтик». Кроме того, частично будет ограничено движение, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Источник: Пресс-служба ФК "Кайрат"

По данным Департамента полиции Алматы, около 2 тысяч сотрудников будут следить за порядком во время ответного матча по футболу квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами «Кайрат» (Алматы) и «Селтик» (Глазго).

«Ожидается большое количество болельщиков, в связи с чем предусмотрено усиление нарядов комплексных сил полиции. Особое внимание будет уделено охране общественного порядка, профилактике правонарушений и регулированию транспортных потоков. В целях недопущения заторов и обеспечения свободного проезда спецтранспорта возможно частичное ограничение движения автотранспорта в квадрате проспекта Абая — улиц Байтурсынова, Муканова и Сатпаева», — рассказали в ДП.

Полиция призвала горожан учитывать эту информацию при планировании маршрутов, соблюдать общественный порядок и следовать указаниям сотрудников полиции.