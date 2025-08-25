Полицию Алматы переводят на усиленный режим: стали известны причины

По данным Департамента полиции Алматы, около 2 тысяч сотрудников будут следить за порядком во время ответного матча по футболу квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами «Кайрат» (Алматы) и «Селтик» (Глазго).