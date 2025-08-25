В Новосибирской области с дроппера взыскали 360 тысяч рублей по делу о телефонном мошенничестве

Ордынский районный суд обязал жителя региона вернуть деньги женщине, обманутой телефонными мошенниками.
Прокуратура Сузунского района Новосибирской области добилась через суд взыскания 360 тысяч рублей с дроппера — человека, чей счет использовался для перевода похищенных у местной жительницы средств, пишут в паблике ведомства.
По материалам уголовного дела, неизвестный позвонил женщине, представился сотрудником «Банка России» и сообщил, что ее персональные данные якобы оказались в руках мошенников. Под предлогом защиты средств злоумышленник убедил потерпевшую снять деньги и передать их курьеру. В итоге женщина отдала 316,5 тысячи рублей, которые затем через банкомат были зачислены на счет дроппера, а после переведены дальше.
В ходе расследования владельца счета установили — им оказался житель Ордынского района. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами.
Суд требования удовлетворил: с дроппера взыскано 360 тысяч рублей в пользу пострадавшей.