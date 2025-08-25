В Новосибирской области с дроппера взыскали 360 тысяч рублей по делу о телефонном мошенничестве

По материалам уголовного дела, неизвестный позвонил женщине, представился сотрудником «Банка России» и сообщил, что ее персональные данные якобы оказались в руках мошенников. Под предлогом защиты средств злоумышленник убедил потерпевшую снять деньги и передать их курьеру. В итоге женщина отдала 316,5 тысячи рублей, которые затем через банкомат были зачислены на счет дроппера, а после переведены дальше.