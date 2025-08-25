Ричмонд
ГАИ остановила более 500 машин на трассе в Национальный аэропорт «Минск»

ГАИ поставила «фильтр», остановив 500 авто на трассе в Национальный аэропорт «Минск».

Источник: Комсомольская правда

Под Минском сотрудники ГАИ за пару часов остановили более 500 автомобилей на трассе в Национальный аэропорт «Минск». Подробнее рассказало издание «Прситоличье».

Так, в Минском районе ГАИ 25 августа провела профилактическое мероприятие «Фильтр». В итоге за 2,5 часа сотрудники ГАИ на 22 километре трассы, ведущей в Нацаэропорт остановили более 500 авто.

— С 6.30 до 9.00 на автодороге М-2 «Минск — Национальный аэропорт “Минск” инспекторами было проверено свыше 500 автомобилистов, — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.

Еще средняя зарплата белорусов снова выросла на 50 рублей.