ГАИ остановила более 500 машин на трассе в Национальный аэропорт «Минск»

Под Минском сотрудники ГАИ за пару часов остановили более 500 автомобилей на трассе в Национальный аэропорт «Минск». Подробнее рассказало издание «Прситоличье».
Так, в Минском районе ГАИ 25 августа провела профилактическое мероприятие «Фильтр». В итоге за 2,5 часа сотрудники ГАИ на 22 километре трассы, ведущей в Нацаэропорт остановили более 500 авто.
— С 6.30 до 9.00 на автодороге М-2 «Минск — Национальный аэропорт “Минск” инспекторами было проверено свыше 500 автомобилистов, — прокомментировали в пресс-службе.
