Педагоги из Алтайского края посетят форум классных руководителей в Москве

«Форум классных руководителей за свою пока еще недолгую историю уже успел стать масштабным событием федерального уровня — площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения актуальных вопросов в сфере образования и укрепления профессионального сообщества. Роль учителя крайне важна, так как педагоги не только передают знания, но и помогают формировать личность, закладывая основы нравственных ценностей и мировоззрения учащихся. Важно, что за время проведения форума многие инициативы участников были воплощены в жизнь. Такой открытый диалог и обмен мнениями помогают принимать верные решения на благо страны и подрастающего поколения», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.