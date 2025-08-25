Педагоги из Алтайского края посетят форум классных руководителей в Москве

V Всероссийский форум классных руководителей, который пройдет с 1 по 3 октября в Москве в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», посетят 13 педагогов из Алтайского края. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
На площадке Национального центра «Россия» соберется 1 тыс. классных руководителей и кураторов учебных групп колледжей и техникумов со всей страны. Для них подготовили образовательные, дискуссионные и культурные мероприятия. Алтайский край на форуме представят специалисты из Барнаула, Бийска, Панкрушихинского, Первомайского и Рубцовского районов.
В этом году на участие в конкурсном отборе подали более 50 тыс. заявок. Напомним, что он включал анкетирование, тестирование по направлениям «История педагогики», «Основы педагогики» и «Оценка компетенций», а также видеовизитку на тему «Моя воспитательная практика».
«Форум классных руководителей за свою пока еще недолгую историю уже успел стать масштабным событием федерального уровня — площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения актуальных вопросов в сфере образования и укрепления профессионального сообщества. Роль учителя крайне важна, так как педагоги не только передают знания, но и помогают формировать личность, закладывая основы нравственных ценностей и мировоззрения учащихся. Важно, что за время проведения форума многие инициативы участников были воплощены в жизнь. Такой открытый диалог и обмен мнениями помогают принимать верные решения на благо страны и подрастающего поколения», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.