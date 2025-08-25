В пункт проката в Ярославской области поступили новые детские вещи

Материально-техническую базу пункта проката предметов первой необходимости для малышей в поселке Песочное Рыбинского муниципального округа Ярославской области пополнили в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Рыбинского муниципального района.
Ассортимент пополнили летние прогулочные коляски, включая модели для двойняшек, и шезлонги для новорожденных. Также ожидается поступление электрокачелей и детских санок. Уже 11 семей воспользовались услугами проката. Они получили автолюльки, манежи, стульчики для кормления, ходунки, ванночки для купания.
Напомним, что родители могут арендовать необходимый инвентарь на срок до 12 месяцев. Получить необходимую консультацию можно у специалистов по телефону +7 (485) 522−10−50.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.