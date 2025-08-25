Елена Дятлова сказала, что подтопления во время ливней в Калининграде становятся «почти неизбежными»

В Калининграде за прошедшие сутки выпало 72 мм осадков, что почти равняется месячной норме. В такой ситуации «локальные подтопления становятся почти неизбежными». Об этом в телеграм-канале утром 25 августа написала глава городской администрации Елена Дятлова.
Она отметила, что «Гидротехник» перешел на круглосуточную работу и всю прошедшую ночь бригады, оснащенные каналопромывочными машинами и телеинспекцией, занимались устранением подтоплений.
Сити-менеджер отметила, что с самого начала ливней в администрацию начали поступать сообщения о подтоплениях проезжей части.
«Примерно в половине случаев физически не хватало пропускной способности ливневок, каждая третья жалоба касалась сетей общесплавной канализации, в остальных случаях водоотведение на местности вообще отсутствует», — прокомментировала глава администрации города.
Елена Дятлова сообщила, что грядущая ночь опять станет для коммунальщиков бессонной: «Поставлена задача работать без перерыва до полной ликвидации последствий разгула стихии».
Телефон единой дежурно-диспетчерской службы: 59−64−00.