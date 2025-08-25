Елена Дятлова сказала, что подтопления во время ливней в Калининграде становятся «почти неизбежными»

В Калининграде за прошедшие сутки выпало 72 мм осадков, что почти равняется месячной норме. В такой ситуации «локальные подтопления становятся почти неизбежными». Об этом в телеграм-канале утром 25 августа написала глава городской администрации Елена Дятлова.