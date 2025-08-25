Обанкротившийся бизнесмен решился на аферу на 29 миллионов рублей

Согласно версии следствия, в январе 2017 года решением Арбитражного суда республики обвиняемый был признан банкротом, и в отношении него ввели процедуру реализации имущества. Несмотря на это, будучи фактическим руководителем двух коммерческих организаций, он дал указание директору этих контор заключить два договора краткосрочного займа под 20% годовых. Займы на общую сумму четыре миллиона рублей были получены от другой фирмы и физического лица, хотя обвиняемый не имел реальной возможности и намерения исполнять взятые обязательства.