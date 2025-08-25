Обанкротившийся бизнесмен решился на аферу на 29 миллионов рублей

В Уфе утвердили обвинительное заключение по делу против мужчины, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, сумма причиненного им ущерба превышает 29 миллионов рублей.
Согласно версии следствия, в январе 2017 года решением Арбитражного суда республики обвиняемый был признан банкротом, и в отношении него ввели процедуру реализации имущества. Несмотря на это, будучи фактическим руководителем двух коммерческих организаций, он дал указание директору этих контор заключить два договора краткосрочного займа под 20% годовых. Займы на общую сумму четыре миллиона рублей были получены от другой фирмы и физического лица, хотя обвиняемый не имел реальной возможности и намерения исполнять взятые обязательства.
Кроме того, как установило следствие, под видом реализации преимущественного права выкупа арендуемых зданий и помещений на улице Владивостокской в Уфе, мужчина незаконно получил свыше 25 миллионов рублей при отсутствии законных оснований для таких действий.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.