На Ахангаранском шоссе построят четыре надземных пешеходных перехода

По информации хокимията Яшнабадского района, новые сооружения обеспечат горожанам безопасный переход через оживлённую трассу, помогут разгрузить транспортный поток и снизят риск дорожно-транспортных происшествий.
В рамках строительства вдоль дороги будет проведена санитарная работа с зелёными насаждениями: некоторые деревья перенесут в другое место с разрешения и под контролем городского управления экологии. На их месте высадят новые деревья и саженцы.
За ними будет организован регулярный уход: в течение трёх лет их будут поливать и контролировать процесс приживаемости. Таким образом власти обещают совместить развитие транспортной инфраструктуры с расширением зелёных зон города и поддержанием экологического баланса.
Точные локации пока официально не названы. Однако, судя по опубликованным фотографиям, один из переходов уже начали возводить возле здания «Саховат нон».
Предположительно, остальные могут появиться в районе перекрёстка «Крестик», рядом со зданием «Корзинка.уз» и около Дворца корейской культуры. В ближайшее время власти должны объявить окончательный список мест.
Если проект будет реализован в срок, Ахангаранское шоссе станет не только более безопасным для пешеходов, но и удобным для автомобилистов — за счёт сокращения заторов на переходах.