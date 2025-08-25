Ричмонд
Опубликован прогноз магнитных бурь на 26 августа 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.

26 августа ожидается слабая магнитная буря, сила которой составит 3 балла. Она начнется в 18:00 по красноярскому времени. Шторм продлится всю ночь и весь следующий день. Более того, буря закончится лишь 31 августа.

Буря будет слабой, но достаточно долгой. Из-за этого у метеозависимых может быть легкое недомогание.

Напомним, что сильные бури начинаются от 5 баллов.

Напомним, чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.