Власти Новосибирска приняли решение по школьным линейкам на улице

В Новосибирске не будет ограничений из-за особых мер безопасности для проведения праздничных линеек 1 сентября. Решение о формате Дня знаний будет принимать руководство образовательных учреждений с учетом погоды — наличие осадков и температуры воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
Ранее стало известно, что некоторые регионы рассматривают вариант отказа от проведения школьных линеек на открытом воздухе. Причина — в целях безопасности. В Новосибирске ограничения решили не вводить.
Как сообщал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, за парты в столице Сибири в этом году сядут больше 200 тысяч школьников. Около 20 тысяч из них — первоклассники. Запись в первые классы завершится до 5 сентября.