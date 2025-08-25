В Иркутске у мемориала «Вечный огонь» появилась Аллея семейного бизнеса. Как сообщили КП-Иркутск в Заксобрании региона, деревья высадили в парке рядом с памятником. Это событие приурочили к выездному заседанию Всероссийского семейного совета, который проходит в Приангарье с 24 по 29 августа в рамках проекта Торгово-промышленной палаты РФ «Семейные компании России».
Всероссийский семейный совет объединяет лучшие семейные компании, которые вносят большой вклад в развитие экономики своих территорий. Такие площадки помогают устанавливать деловые контакты, обмениваться идеями и перенимать полезный опыт.
— Семейный бизнес — это, прежде всего, трудовое воспитание, которое начинается с семьи, связанное не только кровными узами, общим почитанием своих предков, но и единым делом. И крайне приятно, что на одном мероприятии обсуждаются такие значимые темы, которые всегда актуальны: поддержка предпринимательства, многодетных семей, участников СВО — все эти вопросы входят в топ наших актуальных задач, — отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников.
В программе визита участников совета в Иркутскую область запланированы посещения крупных семейных производств, тренинги для предпринимателей, а также встречи с многодетными семьями и семьями участников СВО, мечтающими открыть свое дело.
