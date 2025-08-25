В Иркутске у мемориала «Вечный огонь» появилась Аллея семейного бизнеса

— Семейный бизнес — это, прежде всего, трудовое воспитание, которое начинается с семьи, связанное не только кровными узами, общим почитанием своих предков, но и единым делом. И крайне приятно, что на одном мероприятии обсуждаются такие значимые темы, которые всегда актуальны: поддержка предпринимательства, многодетных семей, участников СВО — все эти вопросы входят в топ наших актуальных задач, — отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников.