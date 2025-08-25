Новосибирцам показали как выглядит стена на Ипподромской спустя 5 месяцев

На минувшей неделе, 21 августа, прошло ровно пять месяцев с момента обрушения части подпорной стены на улице Ипподромской в Новосибирске. Это обрушение привело к перекрытию правой полосы движения, которое продлится как минимум до 15 ноября 2025 года. Аварийный участок простирается от дома по адресу Карамзина, 92, до здания на Гоголя, 44.
В мэрии Новосибирска ранее сообщили, что восстановительные работы разделены на два этапа. В текущем году планируется укрепить аварийный участок, установив временные подпорки и создав закладное крепление котлована длиной более 100 метров.
«Решение об открытии полосы на Ипподромской магистрали будет принято после завершения работ первого этапа и проведения оценки устойчивости откоса специализированной организацией, не позднее 15 ноября 2025 года», — сообщили изданию в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Окончательное восстановление стены запланировано на 2026 год. Сегодня по Ипподромской продолжают двигаться автомобили. Но правая сторона улицы всё также закрыта.
Стены у центра обвала подпёрты специальными сооружениями.
Сам обвал виднеется издалека. Груда камней и открытый грунт всё также занимают значительную площадь на том месте, где ещё совсем недавно стояла стена.