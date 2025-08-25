Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам показали как выглядит стена на Ипподромской спустя 5 месяцев

Окончательное восстановление стены запланировано на 2026 год.

Источник: Om1 Новосибирск

На минувшей неделе, 21 августа, прошло ровно пять месяцев с момента обрушения части подпорной стены на улице Ипподромской в Новосибирске. Это обрушение привело к перекрытию правой полосы движения, которое продлится как минимум до 15 ноября 2025 года. Аварийный участок простирается от дома по адресу Карамзина, 92, до здания на Гоголя, 44.

В мэрии Новосибирска ранее сообщили, что восстановительные работы разделены на два этапа. В текущем году планируется укрепить аварийный участок, установив временные подпорки и создав закладное крепление котлована длиной более 100 метров.

«Решение об открытии полосы на Ипподромской магистрали будет принято после завершения работ первого этапа и проведения оценки устойчивости откоса специализированной организацией, не позднее 15 ноября 2025 года», — сообщили изданию в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Окончательное восстановление стены запланировано на 2026 год. Сегодня по Ипподромской продолжают двигаться автомобили. Но правая сторона улицы всё также закрыта.

Стены у центра обвала подпёрты специальными сооружениями.

Сам обвал виднеется издалека. Груда камней и открытый грунт всё также занимают значительную площадь на том месте, где ещё совсем недавно стояла стена.