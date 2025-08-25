Новосибирцам показали как выглядит стена на Ипподромской спустя 5 месяцев

На минувшей неделе, 21 августа, прошло ровно пять месяцев с момента обрушения части подпорной стены на улице Ипподромской в Новосибирске. Это обрушение привело к перекрытию правой полосы движения, которое продлится как минимум до 15 ноября 2025 года. Аварийный участок простирается от дома по адресу Карамзина, 92, до здания на Гоголя, 44.