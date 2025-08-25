В Ростовской области обсудили стратегическое партнерство с Узбекистаном

В Ростовской области первый заместитель губернатора Алексей Господарев провел рабочую встречу с делегацией Республики Узбекистан, прибывшей во главе с заместителем министра иностранных дел Олимжоном Абдуллаевым. Об этом сообщают донские власти.
Стороны обсудили вопросы трудовой миграции, сотрудничество в образовательной сфере и развитие торгово-экономических отношений.
— Ростовская область осуществляет закупку текстильных товаров, черных и цветных металлов, цинка, эфирных масел и продовольственных товаров. В Узбекистан поставляются преимущественно продовольственные продукты, металлы, а также продукция машиностроительной и химической промышленности, — прокомментировал Алексей Господарев.
Замглавы МИД Узбекистана отметил благоприятные условия для российских инвесторов в республике. Он напомнил о налоговых послаблениях и развитой инфраструктуре.
Также в рамках визита делегация Республики Узбекистан посетила ключевые объекты области. В частности, гости побывали на заводе «Ростсельмаш» и в Донском государственном техническом университете. Состоялись встречи с представителями управления по вопросам миграции и с узбекской общиной Ростова-на-Дону. Делегация приняла участие в возложении цветов у мемориала «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе.
Напомним, с 2021 года между правительством Ростовской области и хокимиятом Джизакской области действует соглашение о сотрудничестве, которое охватывает торгово-экономическую, научно-техническую, культурную и гуманитарную сферы.
