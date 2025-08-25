В Ростовской области обсудили стратегическое партнерство с Узбекистаном

Также в рамках визита делегация Республики Узбекистан посетила ключевые объекты области. В частности, гости побывали на заводе «Ростсельмаш» и в Донском государственном техническом университете. Состоялись встречи с представителями управления по вопросам миграции и с узбекской общиной Ростова-на-Дону. Делегация приняла участие в возложении цветов у мемориала «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе.