Путин оценил сервис «жизненные ситуации» на «Госуслугах»

Путин обратил внимание на новые возможности «Госуслуг».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на новые возможности портала Госуслуг, где благодаря сервису «жизненные ситуации» можно оформить, в том числе, выезд на охоту и рыбалку.

В понедельник президент принял вице-премьера Дмитрия Григоренко. На встрече заместитель председателя правительства рассказал, что на портале Госуслуг можно получить в цифровом виде более 1600 различного рода госуслуг и сервисов. Он отметил, что на сегодня проводится работа по переводу Госуслуг в «жизненные ситуации» — набор типовых услуг. По его данным, на сегодня 35 «жизненных ситуаций» запущено на Госуслугах — утрата документов, переезд в другой регион, перепланировка помещений, многодетная семья и так далее.

«Даже выезд на охоту и рыбалку», — обратил внимание Путин.

В свою очередь Григоренко сообщил, что это востребованная жизненная ситуация, поскольку оформление разрешения по нажатию кнопки очень удобно.

Также президент отметил, что на третьем месте по востребованности участие семей в спортивных соревнованиях.

«Вот участие в спортивных соревнованиях тоже, смотрите, популярно, на третьем месте… Многодетная семья — 124 тысячи. Очень хорошо», — указал Путин.

