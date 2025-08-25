Путин оценил сервис «жизненные ситуации» на «Госуслугах»

В понедельник президент принял вице-премьера Дмитрия Григоренко. На встрече заместитель председателя правительства рассказал, что на портале Госуслуг можно получить в цифровом виде более 1600 различного рода госуслуг и сервисов. Он отметил, что на сегодня проводится работа по переводу Госуслуг в «жизненные ситуации» — набор типовых услуг. По его данным, на сегодня 35 «жизненных ситуаций» запущено на Госуслугах — утрата документов, переезд в другой регион, перепланировка помещений, многодетная семья и так далее.