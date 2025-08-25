Обменял бутылку на автомобиль: у омича конфисковали машину за пьяную езду

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего омича. В суде установлено, что 24 февраля 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля «Honda Stream» и совершил поездку по Ленинскому округу, где был остановлен сотрудниками полиции.