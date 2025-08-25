Обменял бутылку на автомобиль: у омича конфисковали машину за пьяную езду

Уголовным делом закончилась вторичная пьяная езда 48-летнего жителя Омска. Теперь выпивоху ждет наказание в виде 8 месяцев принудительных работ и у него конфискован автомобиль. Информацией поделился сегодня, 25 августа, телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего омича. В суде установлено, что 24 февраля 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля «Honda Stream» и совершил поездку по Ленинскому округу, где был остановлен сотрудниками полиции.
Учитывая то обстоятельство, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев принудительных работ, лишив права в течение 2 лет управлять транспортными средствами. Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства принадлежащий водителю автомобиль, сообщили в ведомстве.