Пассажирские автобусы из Калининграда в Варшаву стали ходить ежедневно

«Целый автобус проверить не так просто, а бывает, что транспорт идёт один за другим, есть ещё и легковушки. Расписание сбивается сильно. Многие психуют, идут пешком с чемоданами, потому что у них вылет в Храброво», — рассказал один из перевозчиков.