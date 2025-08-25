Пассажирские автобусы из Калининграда в Варшаву стали ходить ежедневно

С 25 августа рейсы по международному маршруту Калининград — Варшава выполняются ежедневно. Об этом «Клопс» сообщили на калининградском автовокзале.
Время отправления из областного центра — 11:30, в обратном направлении рейсы уходят в 8:00. Перевозчики и пассажиры этого рейса говорят, что он нередко задерживается на границе. По их наблюдениям, на российской стороне стало меньше таможенников.
«Целый автобус проверить не так просто, а бывает, что транспорт идёт один за другим, есть ещё и легковушки. Расписание сбивается сильно. Многие психуют, идут пешком с чемоданами, потому что у них вылет в Храброво», — рассказал один из перевозчиков.
«Клопс» направил запрос в областную таможню. На момент публикации комментарий не поступил.
Летом увеличилось количество автобусных рейсов в Европу. В направлении Польши транспорт курсирует, чаще, чем каждый час.