Пассажирские автобусы из Калининграда в Варшаву стали ходить ежедневно

На границе наблюдаются задержки.

Источник: Клопс.ru

С 25 августа рейсы по международному маршруту Калининград — Варшава выполняются ежедневно. Об этом «Клопс» сообщили на калининградском автовокзале.

Время отправления из областного центра — 11:30, в обратном направлении рейсы уходят в 8:00. Перевозчики и пассажиры этого рейса говорят, что он нередко задерживается на границе. По их наблюдениям, на российской стороне стало меньше таможенников.

«Целый автобус проверить не так просто, а бывает, что транспорт идёт один за другим, есть ещё и легковушки. Расписание сбивается сильно. Многие психуют, идут пешком с чемоданами, потому что у них вылет в Храброво», — рассказал один из перевозчиков.

«Клопс» направил запрос в областную таможню. На момент публикации комментарий не поступил.

Летом увеличилось количество автобусных рейсов в Европу. В направлении Польши транспорт курсирует, чаще, чем каждый час.