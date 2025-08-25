Сап-фестиваль с экологической тематикой прошел в Ростове

— В Ростовской области мы активно продвигаем ESG-повестку: развиваем волонтерское движение, участвуем в благотворительных и инклюзивных мероприятиях, повышаем финансовую и цифровую грамотность тысячи донских жителей. Нам важно поддерживать подобные инициативы, потому что они превращают глобальные цели ESG в близкие и понятные каждому действия. Провести выходной с семьей на воде, научиться сортировать мусор или просто задуматься о сохранении рек — вот из чего складывается настоящая экологическая культура. Именно так, шаг за шагом, мы вместе создаем устойчивое будущее Донского края, — прокомментировал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.