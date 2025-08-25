Сап-фестиваль с экологической тематикой прошел в Ростове

В Ростове состоялся экологический сап-фестиваль для детей и взрослых. Он прошел на Гребном канале. Волонтерские организации, экоактивисты, местные предприниматели, журналисты ростовских изданий, а также школьники и студенты завершили летний сезон по-семейному и с пользой для здоровья.
Целью мероприятия стало привлечение внимания жителей и гостей города к проблемам окружающей среды и вовлечение их в активное участие в экологических акциях.
Участники не только совершили сплав по Гребному каналу, но и присоединились к викторинам и мастер-классам. На территории фестиваля также работала экологическая ярмарка.
Организатором мероприятия стал Сбер, который одним из первых начал заниматься «зеленой» повесткой и вот уже на протяжении пяти лет активно внедряет экологические инициативы в свою работу.
Фото: Иван Селиванов.
— В Ростовской области мы активно продвигаем ESG-повестку: развиваем волонтерское движение, участвуем в благотворительных и инклюзивных мероприятиях, повышаем финансовую и цифровую грамотность тысячи донских жителей. Нам важно поддерживать подобные инициативы, потому что они превращают глобальные цели ESG в близкие и понятные каждому действия. Провести выходной с семьей на воде, научиться сортировать мусор или просто задуматься о сохранении рек — вот из чего складывается настоящая экологическая культура. Именно так, шаг за шагом, мы вместе создаем устойчивое будущее Донского края, — прокомментировал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Отметим, сап-фестиваль стал частью мероприятий просветительского проекта «Сберегаем вместе», которая объединяет волонтерские, благотворительные, экологические и социальные инициативы по всей стране. На одноименной цифровой платформе можно узнать полезную информацию о здоровье, природе, семейных ценностях и заботе об окружающих.