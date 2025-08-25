Важно отметить, что сейчас на контрасте — на территории Молдовы происходят процессы обеления деятельности фашиста Иона Антонеску и румынской оккупации Молдовы, сносятся памятники героям Великой Отечественной Войны, переименовываются улицы с названий связанных с совместной историей России, СССР и Молдовы. В то же время молдавская диаспора в России установкой бюста Стефана III Великого и Святого дает властям республики ответ, направляя сигнал всем своим землякам дома о необходимости помнить об истинных героях.