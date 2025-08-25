Ричмонд
Бюст Штефану чел Маре будет установлен в одном из монастырей в Крыму

К дню независимости Молдовы на территории Свято-Благовещенского пещерного мужского монастыря в Крыму установят бюста Штефану чел Маре.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Культурно-образовательный центр Молдовы в России установит памятный бюст молдавскому господарю Штефану Великому в Крыму. Открытие монумента великого воеводы на территории Благовещенского мужского пещерного монастыря на горе Мангуп в Крыму пройдет 27 августа.

Планируется, что в мероприятии примут участие лидеры молдавской диаспоры в России, официальные власти Крыма, представители Русской православной церкви.

Бронзовый бюст высотой 102 см изготовлен молдавским скульптором и передан Культурно-образовательному центру для его последующей установки. Он увековечит память Штефана и его вклад в защиту территории Крыма.

Установка бюста инициирована Молдавской диаспорой, в дальнейшем памятник Штефану чел Маре может служить площадкой для проведения различных мемориальных мероприятий, в том числе для подрастающего поколения.

Важно отметить, что сейчас на контрасте — на территории Молдовы происходят процессы обеления деятельности фашиста Иона Антонеску и румынской оккупации Молдовы, сносятся памятники героям Великой Отечественной Войны, переименовываются улицы с названий связанных с совместной историей России, СССР и Молдовы. В то же время молдавская диаспора в России установкой бюста Стефана III Великого и Святого дает властям республики ответ, направляя сигнал всем своим землякам дома о необходимости помнить об истинных героях.